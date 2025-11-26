Το πιο βαρύ όνομα του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00, COSMOTE SPORT 2 HD, Mega) ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στο Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα σταθούν απέναντι στη «βασίλισσα» με στόχο να αποδώσουν στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους και να συλλέξουν ό,τι καλύτερο μπορέσουν απέναντι στους αστέρας του Τσάμπι Αλόνσο, που δεν διάγουν και την καλύτερη περίοδο σε αγωνιστικό επίπεδο.

Η Ρεάλ ταξίδεψε στην Ελλάδα με πολλές και σημαντικές απουσίες (Κουρτουά, Μιλιτάο, Χούισεν, Ρούντιγκερ, Αλάμπα, Καρβαχάλ), αλλά και με σοβαρό πρόβλημα στα αποδυτήρια, καθώς πολλοί παίκτες έχουν «χαλάσει» τη σχέση με τον προπονητή τους, προεξάρχοντος του Βινίσιους.

Σε κάθε περίπτωση, η Ρεάλ θα κυνηγήσει την Ιστορία το βράδυ της Τετάρτης, με τους Ισπανούς γίγαντες να προσπαθούν να νικήσουν τον Ολυμπιακό εκτός έδρας στο Champions League για πρώτη φορά. Η τελευταία αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων έληξε ισόπαλη 0-0, τον Νοέμβριο του 2007. Πριν, ο Ολυμπιακός είχε νικήσει τους «Μερένχες» με 2-1 εντός έδρας, τον Δεκέμβριο του 2005.

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης έχουν αναμετρηθεί οκτώ φορές στο Champions League, με την ισπανική ομάδα να μετρά τέσσερις νίκες, έναντι μίας νίκης των «ερυθρόλευκων». Στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ωστόσο, ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα στις μονομαχίες εναντίον της Ρεάλ, με μία νίκη και τρεις ισοπαλίες σε τέσσερις αγώνες.

Οι «Μπλάνκος» βρίσκονται στην έβδομη θέση της κατάταξης με 9 βαθμούς στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια τους στη φάση του πρωταθλήματος, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην 31η θέση με δύο βαθμούς.

Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τα τέσσερα από τα τελευταία πέντε παιχνίδια του σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ η Ρεάλ έχει να νικήσει από την εντός έδρας επιτυχία με 4-0 επί της Βαλένθια στη La Liga, στις αρχές Νοεμβρίου. Έκτοτε, η ομάδα της πρωτεύουσας έχει παίξει τρεις φορές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό δύο ισοπαλίες (Ράγιο Βαγιεκάνο, Έλτσε) και μία ήττα (στο Άνφιλντ).

Στο Champions League έχει κερδίσει τρία από τα τέσσερα παιχνίδια της, νικώντας τη Μαρσέιγ, την Καϊράτ Αλμάτι και τη Γιουβέντους στους τρεις πρώτους αγώνες της, πριν χάσει με 1-0 από τη Λίβερπουλ την τελευταία φορά. Υπάρχουν ήδη εικασίες γύρω από το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο, με αρκετούς παίκτες να λέγεται ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τον τρόπο διοίκησής του.

Αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του τραυματία Αλέξανδρου Πασχαλάκη, ο οποίος αντικαταστάθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα από τον Νίκο Μπότη. Ωστόσο, η γηπεδούχος ομάδα βρίσκεται γενικά σε καλή κατάσταση, χωρίς να έχουν αναφερθεί άλλα προβλήματα.

Ο Ντάνι Γκαρθία απέχει μία κίτρινη κάρτα από την τιμωρία του στο Champions League, αλλά θα είναι στην ενδεκάδα, καθώς έχει μεγάλη εμπειρία από τις αναμετρήσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την παρουσία του στη La Liga με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, την Έιμπαρ και την Αθλέτικ Μπιλμπάο, ενώ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί (10 γκολ σε 16 εμφανίσεις φέτος) θα ηγηθεί της επιθετικής γραμμής.

Όσο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι Ντάνι Καρβαχάλ (γόνατο), Έντερ Μιλιτάο (βουβωνική χώρα) και Φράνκο Μασταντουόνο (βουβωνική χώρα) είναι εκτός μάχης, όπως και οι Αντόνιο Ρούντιγκερ (μυϊκός τραυματισμός), Αουρελιέν Τσουαμενί (οπίσθιος μηριαίος), Νταβίντ Αλάμπα (μυϊκός τραυματισμό). Εκτός τέθηκε και ο τερματοφύλακας Τιμπό Κουρτουά, που ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα.

Ο Τσάμπι Αλόνσο θα κάνει αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα που παράταξε εναντίον της Έλτσε στη La Liga, με τους Βινίσιους Τζούνιορ, Φεντερίκο Βαλβέρδε και Εντουάρντο Καμαβινγκά να αναμένεται να επιστρέψουν. Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Άγγλος Μάικλ Όλιβερ.

Πιθανές ενδεκάδες:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι (Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Μάρτινς, Ελ Κααμπί, Ποντένσε.

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένσιο, Τσουαμενί, Καρέρας, Βαλβέρδε, Καμαβινγκά, Μπέλινγχαμ, Γκιουλέρ, Μπαπέ, Βινίσιους.