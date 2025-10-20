Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο Μοντζουίκ (21/10, 19:45, Cosmote Sport 2), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και η UEFA όρισε τον Ελβετό διαιτητή, Ουρς Σνάιντερ, για να διευθύνει την αναμέτρηση.

Ο 39χρονος ρέφερι θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Μάρκο και Μπένγιαμιν Τσίρχερ, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο -επίσης Ελβετός- Λούκας Φέντριχ.

Καθήκοντα Video Assistant Referee θα έχει ο Ελβετός Φεντάγι Σαν, ενώ Assistant Video Assistant Referee ορίστηκε ο Κροάτης Ιβάν Μπέμπεκ.