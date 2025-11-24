Έναν από τους πιο έμπειρους διαιτητές της Ευρώπης όρισε η UEFA για να διευθύνει τη σπουδαία αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (26/11-22:00, MEGA-Cosmote Sport 2) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τη League Phase του Champions League.

Ο λόγος για τον 40χρονο Άγγλο ρέφερι, Μάικλ Ολιβερς, ο οποίος θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ.

Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Αντριου Μάντλεϊ, ενώ στο VAR θα είναι ο Άντριου Ντάλας, με βοηθό τον Πίτερ Μπανκς.