Ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα (9/12, 17:30, Cosmote Sport 1), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής για τη league phase του Champions League.

Ο 43χρονος Ισπανός θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Ραούλ Καμπανιέρο και Ινίγκο Πριέτο, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο επίσης Ισπανός Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας. Καθήκοντα Video Assistant Referee θα έχει ο Ισπανός Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε, ενώ Assistant Video Assistant Referee θα είναι ο συμπατριώτης του, Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα.

Ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα θα «σφυρίξει» για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν σε αγώνα Champions League, καθώς, εκτός από αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ισπανίας, έχει διευθύνει το ματς Σέλτικ-Στουρμ Γκρατς για τη league phase του Europa League και άλλα τρία παιχνίδια για τα προκριματικά σε Europa και Conference League.

Πάντως, ο Ολυμπιακός μετράει δύο νίκες στις ισάριθμες αναμετρήσεις του με διαιτητή τον Ισπανό, καθώς ο Μαρτίνεθ Μουνουέρα ήταν ο «άρχοντας» στον νικηφόρο (4-0) αγώνα ρεβάνς των Πειραιωτών με τη Βικτόρια Πλζεν για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League της σεζόν 2019-20. Επίσης, o 43χρονος διηύθυνε και τον περυσινό αγώνα ρεβάνς των «ερυθρολεύκων» με τον Παναθηναϊκό για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 και, σε συνδυασμό με το 1-1 της πρώτης αναμέτρησης, προκρίθηκε στους «4».