Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της 7ης αγωνιστικής στην League Phase του Champions League, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ με το αποψινό τρίποντα αναρριχήθηκε στην 22η θέση του πίνακα και πλέον την τελευταία αγωνιστική θα πάει στο Άμστερνταμ για… τελικό πρόκρισης απέναντι στον Άγιαξ.
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου
Καϊράτ – Μπριζ 1-4
Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0
Βιγιαρεάλ – Αγιαξ 1-2
Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1
Ιντερ – Αρσεναλ 1-3
Ρεάλ – Μονακό 6-1
Σπόρτινγκ Λισσ. – Παρί Σεν Ζερμέν 2-1
Τότεναμ – Ντόρτμουντ 2-0
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου
Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μ.
Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρ.
Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Γιουβέντους – Μπενφίκα
Μαρσέιγ – Λίβερπουλ
Μπάγερν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ
Νιουκάστλ – PSV Αϊντχόφεν
Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα
Τσέλσι – Πάφος
Η βαθμολογία του Champions League
1. Άρσεναλ (20-2) 21
2. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15
3. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15*
4. Τότεναμ (15-7) 14
5. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13
6. Σπόρτινγκ (14-9) 13
7. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13
8. Αταλάντα (8-6) 13*
9. Ίντερ (13-7) 12
10. Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12*
11. Λίβερπουλ (11-8) 12*
12. Ντόρτμουντ (19-15) 11
13. Νιούκαστλ (13-6) 10*
14. Τσέλσι (13-8) 10*
15. Μπαρτσελόνα (14-11) 10*
16. Μαρσέιγ (11-8) 9*
17. Γιουβέντους (12-10) 9*
18. Γαλατάσαραϊ (8-8) 9*
19. Λεβερκούζεν (10-14) 9
20. Μονακό (8-14) 9
21. Αϊντχόφεν (15-11) 8*
22. Ολυμπιακός (8-13) 8
23. Νάπολι (7-12) 8
24. Κοπεγχάγη (11-17) 8
25. Καραμπάγκ (10-13) 7*
26. Μπριζ (12-17) 7
27. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6
28. Μπενφίκα (6-8) 6*
29. Πάφος (4-9) 6*
30. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6*
31. Άγιαξ (7-19) 6
32. Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 5*
33. Άιντραχτ (8-16) 4*
34. Σλάβια Πράγας (2-11) 3*
35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1
36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1
* Οι ομάδες με αστερίσκο έχουν ένα ματς λιγότερο και αγωνίζονται την Τετάρτη.