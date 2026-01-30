Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 21:00 θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός την Λεβερκούζεν στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στη League phase του Champions League στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ την Τρίτη 24/2 οι δύο τους θα αναμετρηθούν στην «BayArena».
Η UEFA ανακοίνωσε τις ημέρες και τις ώρες όλων των αγώνων.
Το πρόγραμμα των playoffs στη νοκ άουτ φάσης του Champions League:
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
19:45 Γαλατασαράι-Γιουβέντους
22:00 Μονακό-Παρί Σεν Ζερμέν
22:00 Μπορούσια Ντόρτμουντ-Αταλάντα
22:00 Μπενφίκα–Ρεάλ Μαδρίτης
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
19:45 Καραμπάγκ-Νιούκαστλ
22:00 Κλαμπ Μπριζ–Ατλέτικο Μαδρίτης
22:00 Μπόντο/Γκλιμτ–Ίντερ
22:00 Ολυμπιακός–Μπάγερ Λεβερκούζεν
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου
19:45 Ατλέτικο Μαδρίτης–Κλαμπ Μπριζ
22:00 Μπάγερ Λεβερκούζεν–Ολυμπιακός
22:00 Ίντερ–Μπόντο/Γκλιμτ
22:00 Νιούκαστλ-Καραμπάγκ
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου
19:45 Αταλάντα–Μπορούσια Ντόρτμουντ
22:00 Γιουβέντους-Γαλατασαράι
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν-Μονακό
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης–Μπενφίκα