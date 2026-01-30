Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 21:00 θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός την Λεβερκούζεν στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στη League phase του Champions League στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ την Τρίτη 24/2 οι δύο τους θα αναμετρηθούν στην «BayArena».

Η UEFA ανακοίνωσε τις ημέρες και τις ώρες όλων των αγώνων.

Το πρόγραμμα των playoffs στη νοκ άουτ φάσης του Champions League:

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

19:45 Γαλατασαράι-Γιουβέντους

22:00 Μονακό-Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μπορούσια Ντόρτμουντ-Αταλάντα

22:00 Μπενφίκα–Ρεάλ Μαδρίτης

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

19:45 Καραμπάγκ-Νιούκαστλ

22:00 Κλαμπ Μπριζ–Ατλέτικο Μαδρίτης

22:00 Μπόντο/Γκλιμτ–Ίντερ

22:00 Ολυμπιακός–Μπάγερ Λεβερκούζεν

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου

19:45 Ατλέτικο Μαδρίτης–Κλαμπ Μπριζ

22:00 Μπάγερ Λεβερκούζεν–Ολυμπιακός

22:00 Ίντερ–Μπόντο/Γκλιμτ

22:00 Νιούκαστλ-Καραμπάγκ

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

19:45 Αταλάντα–Μπορούσια Ντόρτμουντ

22:00 Γιουβέντους-Γαλατασαράι

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν-Μονακό

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης–Μπενφίκα