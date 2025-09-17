Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (MEGA – Cosmote Sport 2) στο «Γ. Καραϊσκάκης» το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Πάφο, για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Οι Πειραιώτες, στην επιστροφή τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μετά από τέσσερα χρόνια, φιλοδοξούν να κάνουν «ποδαρικό» με το… δεξί απέναντι στην κυπριακή ομάδα, η οποία πάντως στα προκριματικά έδειξε τα… δόντια της και χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

Ο βελτιωμένος συντελεστής της UEFA εξασφάλισε στον Ολυμπιακό ένα απευθείας εισιτήριο για το Champions League μετά την κατάκτηση του τίτλου στη Super League το 2024-25, σηματοδοτώντας την πρώτη του αυτόματη πρόκριση μετά από περισσότερο από μια δεκαετία.

Με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να «κουβαλά» τιμωρία από τον περυσινό αγώνα με την Μπόντο Γκλιμτ ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης υπερασπίζεται την εστία των Πειραιωτών απόψε.

O Mεντιλίμπαρ έδωσε φανέλα βασικού στον Ροντινέι, ο οποίος χρησιμοποιείται σε ρόλο δεξιού μπακ, με τον Ορτέγκα να είναι στο άλλο άκρο και τους Ρέτσο και Πιρόλο να συνθέτουν το δίδυμο της άμυνας.

Στα χαφ ξεκίνησαν οι Έσε και Γκαρθία, στα δύο «φτερά» της επίθεσης βρίσκονται οι Ποντένσε και Στρεφέτσα, με τον Τσικίνιο να είναι πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Ελ Κααμπί.

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Ρουμάνος Ίστβαν Κόβατς.

Χωρίς τη μεγάλη φάση κύλησε το πρώτο 20λεπτο του αγώνα, με την Πάφο να μένει με 10 παίκτες στο 25΄, καθώς ο Μπρούνο αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα, για σκληρό φάουλ στον Πιρόλα.

Στη συνέχεια η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα, αυξάνοντας την πίεσή της προς την αντίπαλό της, ωστόσο το πολυπόθητο γκολ για τους Πειραιώτες δεν ήρθε στο πρώτο μέρος.

Oι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο για το β΄ ημίχρονο, έχοντας δύο αλλαγές στη σύνθεση τους, με τον Μεντιλίμπαρ να ρίχνει στο ματς τους Ταρέμι και Μουζακίτης αντί των Στρεφέτσα και Γκαρθία.

Το σύστημα του Ολυμπιακού πλέον μετατράπηκε σε 4-4-2, με τον Τσικίνιο να μετατοπίζεται στα «φτερά» και τον Ιρανό να πηγαίνει να παίξει στην επίθεση μαζί με τον Ελ Κααμπί.

Ολυμπιακός-Πάφος 0-0

Γκολ:

Κίτρινες: Μπρούνο (Πάφος), Ντάντι Γκαρθία (Ολυμπιακός), Πιρόλα (Ολυμπιακός)

Κόκκινες: 25′ Μπρούνο (Πάφος)

Δοκάρια:

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Ροντινέι (61′ Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Ποντένσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ελ Κααμπί

Πάφος: Μιχαήλ, Λούκασεν, Νταβίντ Λουίζ (33′ Όρσιτς), Γκόλνταρ, Κορέια, Πέπε, Σούνγιτς, Ντράγκομιρ, Μπρούνο, Ζάζα, Ντιμάτα (33′ Πηλέας)