Η Αθήνα από το μεσημέρι θυμίζει… απέραντο πάρκινγκ, με ατελείωτες ουρές αυτοκινήτων να «μπλοκάρουν» κάθε κεντρική αρτηρία. Η συνεχής βροχόπτωση σε συνδυασμό με τη μακρά στάση εργασίας σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ δημιούργησαν μια χαοτική κατάσταση, αφήνοντας τους οδηγούς να κινούνται με βήμα σημειωτόν σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.

Το μεγαλύτερο «έμφραγμα» εντοπίζεται φυσικά στο Φάληρο, καθώς ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στις 22:00 (MEGA-Cosmote Sport 2) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το Champions League. Από τις πρώτες απογευματινές ώρες η Ποσειδώνος προς Πειραιά, οι οδοί γύρω από το λιμάνι και όλες οι προσβάσεις προς το γήπεδο παρουσιάζουν ακινησία, με τεράστιες ουρές και εκνευρισμένους οδηγούς.

Η Τροχαία Αττικής καταγράφει υψηλή κυκλοφορία σε όλους τους μεγάλους δρόμους, ωστόσο οι εικόνες γύρω από το γήπεδο είναι ενδεικτικές: χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού κατευθύνονται προς το φαληρικό στάδιο, την ώρα που η πόλη παραμένει ήδη «φορτωμένη», δημιουργώντας ασφυκτικό σκηνικό.

Παρότι η στάση εργασίας της ΣΤΑΣΥ ολοκληρώθηκε στις 18:00, η σταδιακή επαναλειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς δεν μπόρεσε να ομαλοποιήσει την κατάσταση. Έτσι, λίγες ώρες πριν από το σπουδαίο παιχνίδι, γύρω από το «Καραϊσκάκης» επικρατεί πραγματική κυκλοφοριακή κόλαση.