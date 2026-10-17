Ο Ολυμπιακός επιστρέφει σε ρυθμούς Super League, μετά την μεγάλη νίκη επί της Μαρσέιγ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αντιμετωπίζει την Κυριακή (18/10, 17:00 Magenta Sport 1 League) τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο με στόχο τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου με την τελευταία προπόνηση, με τον Βάσκο τεχνικό να ανακοινώνει ύστερα την αποστολή.

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