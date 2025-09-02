Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή το βράδυ της Τρίτης τη λίστα με τους παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι για τα παιχνίδια των «ερυθρόλευκων» στην League Phase του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να αφήσει εκτός αυτής τους Μάντσα, Καμπελά και Γιαζίτσι.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τη συμμετοχή στους ομίλους του UEFA Champions League:

Ποντένσε, Μαρτίνς, Μπιανκόν, Ροντινέι, Ελ Κααμπί, Γκαρθία, Έσε, Καλογερόπουλος, Τσικίνιο, Κοστίνια, Μπρούνο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ρέτσος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ

Μουζακίτης (λίστα Β Ακαδημία)

Λιατσικούρας (λίστα Β Ακαδημία)

Πνευμονίδης (λίστα Β Ακαδημία)

Η υπόλοιπη λίστα Β θα δηλωθεί προσεχώς.