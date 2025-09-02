Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή το βράδυ της Τρίτης τη λίστα με τους παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι για τα παιχνίδια των «ερυθρόλευκων» στην League Phase του Champions League.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να αφήσει εκτός αυτής τους Μάντσα, Καμπελά και Γιαζίτσι.
Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τη συμμετοχή στους ομίλους του UEFA Champions League:
Ποντένσε, Μαρτίνς, Μπιανκόν, Ροντινέι, Ελ Κααμπί, Γκαρθία, Έσε, Καλογερόπουλος, Τσικίνιο, Κοστίνια, Μπρούνο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ρέτσος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ
Μουζακίτης (λίστα Β Ακαδημία)
Λιατσικούρας (λίστα Β Ακαδημία)
Πνευμονίδης (λίστα Β Ακαδημία)
Η υπόλοιπη λίστα Β θα δηλωθεί προσεχώς.