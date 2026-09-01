Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί στη Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet (2/9, 20:00) στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας χωρίς τους «φευγάτους» Χρήστο Μουζακίτη και Ροντινέι.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές για την αναμέτρηση με τους «βυσσινί», στην πρεμιέρα των Πειραιωτών στον θεσμό. Από την αποστολή των Πειραιωτών λάμπουν δια της απουσίας τους οι Μουζακίτης και Ροντινέι, οι οποίοι βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου της ομάδας.

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