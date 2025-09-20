Πανέτοιμος για το ντέρμπι των «αιωνίων» είναι ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν το απόγευμα του Σαββάτου (20/9), την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό (21/9, 21:00, Cosmote Sport 1), με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει τους εκλεκτούς του για το ματς στη Λεωφόρο.

Από την αποστολή των ερυθρόλευκων απουσιάζουν τα ονόματα των Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ και Μαρτίνς, καθώς δεν βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για ένα ματς τόσο υψηλής έντασης, λόγω των τραυματισμών που αντιμετώπισαν το προηγούμενο διάστημα.

Αντίθετα, στην αποστολή του Ολυμπιακού επιστρέφει ο Τζολάκης, ο οποίος ήταν τιμωρημένος στο παιχνίδι του Champions League κόντρα στην Πάφο.