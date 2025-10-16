Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Τις πολύτιμες υπηρεσίες του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα θα στερηθεί ο Ολυμπιακός στο προσεχές εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος (18/10, 17:00, Cosmote Sport 1) κόντρα στην AEΛ Novibet, για το οποίο αντίθετα είναι ετοιμοπόλεμος ο Παναγιώτης Ρέτσος.

Ο 28χρονος εξτρέμ είναι ανέτοιμος αγωνιστικά, μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα. Έτσι κρίθηκε προτιμότερο να προφυλαχθεί ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν απέναντι στην Μπαρτσελόνα και την ΑΕΚ, για τη League Phase του Champions League και τη Super League, αντίστοιχα.

Αντίθετα, όπως προαναφέραμε, στην αποστολή των Πειραιωτών, εν όψει του αγώνα με τους «βυσσινί», θα βρίσκεται κανονικά ο Παναγιώτης Ρέτσος.

Ο Έλληνας στόπερ αντιμετώπισε ενοχλήσεις το τελευταίο διάστημα και απουσίασε, τόσο από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όσο και από τα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας απέναντι σε Σκωτία και Δανία.

Εντούτοις τις τελευταίες ημέρες προπονείται κανονικά, έχοντας αφήσει πίσω του το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε, θέτοντας έτσι εκ νέου εαυτόν, στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.