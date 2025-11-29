Με στόχο το «τρίποντο», που θα τον διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και ενδεχομένως να τον απομακρύνει από τους άμεσους διώκτες του (σ.σ.: ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στη Λιβαδειά και η ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό), θα παραταχθεί την Κυριακή (17:00, Cosmote Sport 1) ο Ολυμπιακός στο Αγρίνιο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό, για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στο εν λόγω ματς την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα ενισχύσουν οι Τσικίνιο και Ντάνιελ Ποντένσε, οι οποίοι αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμών από τη ματς με τη Ρεάλ, ενώ νοκ-άουτ τέθηκε και ο Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις, μετά από ένα χτύπημα, που δέχθηκε απέναντι στη «βασίλισσα».

Στα «πιτς» έμεινε και ο Μπιανκόν, ενώ αντίθετα ο Πιρόλα συμμετέχει κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού, παρά την αναγκαστική αλλαγή του κόντρα στους «μερένχες».

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Βέζο, Μπρούνο, Καμπελά, Έσε, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Μπότης, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Κουράκλης, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Ορτέγκα.