Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το BBC η συμφωνία Μπράιτον – Ολυμπιακού για τη μεταγραφή του 18χρονου Χαράλαμπου Κωστούλα στους «γλάρους». Μάλιστα το βρετανικό μέσο προχωρά σε αποκαλύψεις για τα νούμερα της οικονομικής συμφωνίας των δύο πλευρών.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα του, η συμφωνία των δύο ομάδων έκλεισε με το αρχικό ποσό να είναι 29,78 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή 35 εκατομμύρια ευρώ.

Brighton have agreed a £29.78m deal with Olympiakos for 18-year-old forward Charalampos Kostoulas. #BBCFootball pic.twitter.com/CGKg0APrOx

«Ο 18χρονος άσος υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις από τον σύλλογο την Πέμπτη, πριν υπογράψει πενταετές συμβόλαιο που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου», ανέφερε αρχικά το δημοσίευμα κι ακολούθως έκανε εκτενή αναφορά στο γεγονός ότι αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή όλων των εποχών για Έλληνα ποδοσφαιριστή.

🔵 Everything is DONE, so happy that such a historic deal for Greek football and Brighton has been completed!

Deal expected to conclude on 1 July and Kostoulas will report for pre-season training.🇬🇷#BHA #Brighton #premierleague #olympiacos #Kostoulas pic.twitter.com/60fDKyFaGi

— Dimitris Manakos (@dimitrismanakos) June 12, 2025