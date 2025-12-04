Μέσω Γλασκώβης αποκαλύφθηκε στο Καζακστάν ένας μεταγραφικός «στόχος» του Ολυμπιακού για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Συγκεκριμένα η εφημερίδα της Σκωτίας «Daily Record» αναφέρει πως Ρέιντζερς και Νταντί Γιουνάιτεντ ενδιαφέρονται για τον Καλιμαζάν Κενζεμπέκ, αλλά υποστήριξε πως «τον πρώτο λόγο έχει, λόγω οικονομικής δύναμης, ο Ολυμπιακός. Η ελληνική ομάδα έχει ήδη έρθει σ’ επαφή με τον ατζέντη του.»

Ο 22χρονος διεθνής αριστερός εξτρέμ αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της χώρας του με τη φανέλα της Γέλιμαϊ και σε 11 αγώνες από την αρχή της σεζόν έχει στο ενεργητικό του έξι γκολ και τέσσερις ασίστ.

Το συμβόλαιο του λήγει στο τέλος Δεκεμβρίου και η εφημερίδα της Σκωτίας αναφέρει πως το ελληνικό πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός αναμένεται να είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του.