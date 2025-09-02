Μία ημέρα μετά την αποθεωτική υποδοχή απο τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στο «Ελ. Βενιζέλος» ο Ντανιέλ Ποντένσε ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό και είναι έτοιμος για την τρίτη του θητεία στο λιμάνι.

Το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) ο Πορτογάλος εξτρέμ επισκέφτηκε το μουσείο των Πειραιωτών, φωτογραφήθηκε με τα τρόπαια του συλλόγου, ενώ εμφανώς συγκινημένος και με δάκρυα στα μάτια εξιστόρησε όσα έζησε την 29η του Μάη στην ιστορική κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό.

Με ανάρτηση της στα social media η πειραϊκή ΠΑΕ έκανε γνωστή την επίσκεψη του Ποντένσε στο μουσείο της ομάδας.

Daniel Podence returns to Olympiacos! 🔴⚪️❤️ 🎞📌 Filmed in the new Olympiacos Museum at Karaiskakis Stadium#OlympiacosFC pic.twitter.com/PsexxGlYa0 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2025

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πορτογάλος:

«Όταν είχα επιστρέψει το 2023 είχα υποσχεθεί να βοηθήσω να πάμε τον Ολυμπιακό ακόμα πιο ψηλά. Το 2024 το όνειρο τρελό έγινε πραγματικότητα.

Ζήσαμε μαζί θρυλικές στιγμές που θα είναι για πάντα χαραγμένες στο μυαλό μου. Κατακτήσαμε το ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του Ολυμπιακού!

Τώρα επιστρέφω ξανά στο σπίτι μου, στο λιμάνι μας συνεχίζοντας να ονειρεύομαι ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες για τον Ολυμπιακό μας. Ανυπομονώ για όσα έρχονται».