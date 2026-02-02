Στη Ρίο Άβε θα αγωνιστεί έως το τέλος της σεζόν ο Γκουστάβο Μάντσα, με τον Ολυμπιακό να παραχωρεί τον νεαρό Βραζιλιάνο στόπερ με τη μορφή δανεισμού.

Ο Μάντσα αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Φορταλέζα έναντι 4,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο δεν κατάφερε να καθιερωθεί στο βασικό σχήμα, καθώς είχε μπροστά του πιο έμπειρες επιλογές, όπως οι Ρέτσος, Πιρόλα και Μπιανκόν.

Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» κατέγραψε συνολικά οκτώ συμμετοχές και κρίθηκε πως ο δανεισμός του στην πορτογαλική ομάδα θα του δώσει τον απαραίτητο αγωνιστικό χρόνο, ώστε να επιστρέψει πιο έτοιμος το καλοκαίρι στον Πειραιά.

Η Ρίο Άβε ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του το βράδυ της Δευτέρας (2/2), καλύπτοντας το κενό που άφησε η αποχώρηση του Νίκου Αθανασίου, ο οποίος επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά τη διακοπή του δανεισμού του.