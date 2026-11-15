Ο Γκουστάβο Πουέρτα μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Ολυμπιακό σε δηλώσεις του σε μέσα ενημέρωσης της Κολομβίας, ενώ αναφέρθηκε και στον ηγετικό ρόλο που έχει αποκτήσει στην εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο 23χρονος μέσος αποκτήθηκε από τους «ερυθρόλευκους» το περασμένο καλοκαίρι και έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις στο ξεκίνημα της παρουσίας του στην ομάδα, τόσο στη Stoiximan Super League όσο και στο Europa League.

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