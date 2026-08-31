Υπάρχουν στιγμές σε μια ποδοσφαιρική συνάντηση που δεν καταγράφονται στον πίνακα του σκορ, αλλά μένουν στη μνήμη. Μία απ’ αυτές εκτυλίχθηκε στην Τρίπολη, λίγα λεπτά μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Αστέρα.

Ένας φίλος των «ερυθρολεύκων» περίμενε υπομονετικά για να συναντήσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και να βγάλει μαζί του μια φωτογραφία. Ήθελε έμα αναμνηστικό όμως, τα κινητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει δεν του επέτρεπαν να πλησιάσει τον προπονητή.

Ο Μεντιλίμπαρ το αντιλήφθηκε.

Και δεν χρειάστηκε να του ζητήσει κανείς τίποτα.

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