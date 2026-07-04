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Στο…κόκκινο ο μεταγραφικός μηχανισμός του Ολυμπιακού με τις περιπτώσεις των Ζότα Σίλβα και Ζόελ Ρόκα να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο.
Οι δύο ποδοσφαιριστές αγωνίζονται ως εξτρέμ και αποτελούν βασικούς στόχους των Πειραιωτών για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ο Ζότα Σίλβα που αγωνίστηκε στην Μπεσίκτας ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ ο Ζόελ Ρόκα δεσμεύεται με την Τζιρόνα.,,
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