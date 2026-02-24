Σύμφωνα με το «tuttomercato» η Γιουβέντους παρακολουθεί στενά τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και δεν είναι απίθανο να κινηθεί για την απόκτηση και των δύο.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Σύμφωνα με το «tuttomercato» η Γιουβέντους παρακολουθεί στενά τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και δεν είναι απίθανο να κινηθεί για την απόκτηση και των δύο.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.