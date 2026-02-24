Σύμφωνα με το «tuttomercato» η Γιουβέντους παρακολουθεί στενά τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και δεν είναι απίθανο να κινηθεί για την απόκτηση και των δύο.

