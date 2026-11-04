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Την αντίθεσή του και τη δυσαρέσκειά του για τον ορισμό του Ισπανού διαιτητή, Χόσε Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο ντέρμπι Ολυμπιακός- ΠΑΟΚ (8/11, 21:00), που θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League, εξέφρασε ο Κώστας Καραπαπάς.

Ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός μέσω ανάρτησής του σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, διαφωνεί με την επιλογή του Ίβηρα ο οποίος ως  Elite διαιτητής της UEFA έχει έρθει άλλες τρεις φορές στη χώρα μας, και τις όλες διηύθυνε ντέρμπι μεταξύ των δύο συλλόγων στο φαληρικό γήπεδο.

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