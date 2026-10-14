Το απόγευμα της Τετάρτης (14/10) η UEFA μέσω του Reuters υποστήριξε πως η μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία για τον αγώνα με τη Μαρσέιγ (15/10, 22:00, Magenta Sport 4, ANT1) για τη 2η αγωνιστική του Europa League, θα γινόταν κανονικά.

Ο Ολυμπιακός με νέα ανακοίνωση – συνέχεια της προηγούμενης – ξεκαθάρισε πως όλα τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οι φίλοι της ομάδας έχουν ακυρωθεί και οι φίλοι τους δεν πρέπει να προσεγγίσουν το γήπεδο.

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