Δεν έχει ξαναγίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο τόσοι παράγοντες μεγάλων ομάδων να ήταν πρώην κολλητοί ή, κουμπάροι ή, συνέταιροι προέδρου του Ολυμπιακού.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #paixebala.gr #Μαρινάκης #Ολυμπιακός