Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το μεταγραφικό του ντεμαράζ, καθώς μετά την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ, την άφιξη του Ναΐρ Τικνιζιάν και τις προχωρημένες επαφές για τον Κρίστιαν Κάσερες της Τουλούζ, βρίσκεται μία ανάσα και από την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ήδη συμφωνήσει με τον 23χρονο διεθνή Μεξικανό επιθετικό και πλέον κατέληξαν σε συμφωνία και με την Τσίβας Γκουαδαλαχάρα, ανεβάζοντας την προσφορά τους μετά την αρχική άρνηση του μεξικανικού συλλόγου.

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