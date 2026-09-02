Σε συμφωνία με τον ΟΦΗ για την απόκτηση του Τιάγκο Νους ήρθε ο Ολυμπιακός. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός θα «μετακομίσει» άμεσα στους «ερυθρόλευκους» και θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του για τους αγώνες του στη League Phase του Europa League.

Μάλιστα, αποχώρησε από τη Θεσσαλονίκη όπου βρισκόταν με την αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ (2/9, 22:15), προκειμένου να φτάσει στην Αθήνα και να περάσει από ιατρικά τεστ.

Η συμφωνία του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ αφορά ένα σημαντικό ποσό, συν ποσοστό μεταπώλησης για την κρητική ομάδα, ενώ παράλληλα οι «ερυθρόλευκοι» συμφώνησαν να επεκταθεί ο δανεισμός του Αθανασίου έως το καλοκαίρι του 2028.