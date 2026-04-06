Έκλεισε τον κύκλο του στον Ολυμπιακό, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Όσο και να μην θέλουν κάποιοι στο λιμάνι να το παραδεχτούν πως ο Βάσκος προπονητής δεν έχει κάτι άλλο να δώσει, η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός θα μείνει άτιτλος.

Στο κύπελλο ήρθε ο αποκλεισμός από τον ΠΑΟΚ και μάλιστα στο «Καραϊσκάκη» με 0-2 στην προημιτελική φάση, με Μύθου στο 7΄και Οζντόεφ στο 15΄να «καθαρίζουν» την πρόκριση. Οι ερυθρόλευκοι αν και βρέθηκαν πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, δεν κατάφεραν ν’ αντιδράσουν στην πάλαι ποτέ πανίσχυρη έδρα τους.

