Την απόκτηση του Ζίνεντιν Σμαΐλοβιτς ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στη Σουηδία οι «ερυθρόλευκοι» συμφώνησαν με την Σάντεφιορντ για την απόκτηση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού, με την «expressen» να γράφει ότι οι Νορβηγοί θα λάβουν ποσό-ρεκόρ για την παραχώρησή του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός θα καταβάλει 5 εκατ. ευρώ για την αγορά του πανύψηλου στόπερ, με το ποσό να φτάνει τα 6 εκατ. ευρώ με τα μπόνους.

Πλέον, ο Σμαΐλοβιτς αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, πριν υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους».

Στη Σάντεφιορντ αγωνίστηκε 39 φορές, μετρώντας δύο γκολ και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.