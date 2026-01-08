Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε ακόμη μία κίνηση με φόντο το μέλλον, φτάνοντας σε συμφωνία με τον Βόλο για την απόκτηση του Αντόνιο Θαρθάνα.

Ο 23χρονος εξτρέμ θα ενταχθεί αρχικά στη δεύτερη ομάδα των «ερυθρόλευκων», με στόχο να αξιολογηθεί και να εξελιχθεί εντός του συλλόγου.

Ο Θαρθάνα αγωνίστηκε στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν με τη φανέλα του Βόλου, καταγράφοντας εννέα συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ξεχώρισε στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, όπου σημείωσε δύο τέρματα.

Στο παρελθόν, ο Ισπανός ποδοσφαιριστής έχει περάσει από αρκετές ομάδες, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Σεβίλλη, Μαρίτιμο, Νουμάνθια, Ίμπισα και Ατλέτικο Σεβίλλης, αποκτώντας εμπειρίες σε διαφορετικά πρωταθλήματα και επίπεδα.

Παράλληλα, οι Πειραιώτες παρακολουθούν στενά και άλλη περίπτωση από την ομάδα της Μαγνησίας, καθώς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον 22χρονο αμυντικό μέσο Γιώργο Προύτζο, δείχνοντας πως το μεταγραφικό τους πλάνο περιλαμβάνει και νεαρούς Έλληνες παίκτες με προοπτική.