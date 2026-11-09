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Δυστυχώς δεν είναι καλά τα νέα στον Ολυμπιακό για τον τραυματισμό του Σαντιάγκο Έσε.

Οι φόβοι του ιατρικού Επιτελείου του Συλλόγου επιβεβαιώθηκαν.

Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Νέου Φαλήρου ο Αργεντινός μέσος των Πειραιωτών, έδειξε ότι έχει υποστεί κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος και ενδέχεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 1,5 μήνα.

Θυμίζουμε ότι αποχώρησε τραυματίας στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στον ΠΑΟΚ (1-1) χθες βράδυ (8/11), πηγαίνοντας κατευθείαν στα αποδυτήρια.

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