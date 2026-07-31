Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τη ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League κόντρα στην ολλανδική τη Ναϊμέγκεν και επεφύλασσε εκπλήξεις.

Εκτός των 25 παικτών είναι οι Μεχντί Ταρέμι, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, Αντρέ Λουίς, Κλέιτον και ο νεοαποκτηθείς πορτιέρε, Στέφαν Ορτέγα. Παράλληλα, εκτός έμεινε και ο μακροχρόνια τραυματίας Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει δύο αλλαγές μέχρι την παραμονή του πρώτου αγώνα, που θα διεξαχθεί την Τρίτη (4/8, 21:00).

Αναλυτικά η λίστα:

Τερματοφύλακες: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Τσομπανίδης

Αμυντικοί: Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ροντινέι, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο

Μέσοι: Φορτούνης, Σα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μασούρας, Σίλβα, Ρόκα.