Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Σαντιάγκο Έσε στο πρώτο παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν στον γ’ προκριματικό γύρο του Chanpions League.

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Τρίτης (4/8, 21:00) απέναντι στους Ολλανδούς στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και ο Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε αποστολή.

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