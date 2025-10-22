Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

O Ελβετός Ουρς Σνάιντερ έγινε ο αρνητικός πρωταγωνιστής στον χθεσινό αγώνα της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό και με τις αποφάσεις του εξόργισε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και γενικά όλους τους ανθρώπους των Πειραιωτών.

Η ακατανόητη αποβολή του Έσε και το πέναλτι που καταλόγισε λίγο αργότερα προκάλεσαν την οργή ακόμη και του επικεφαλής διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι, ο οποίος είδε από κοντά τα λάθη του συναδέλφου του, όντας παρατηρητής του αγώνα.

Πάντως τον Ελβετό ρέφερι κατακεραυνώνουν και αρκετά ισπανικά ΜΜΕ, με την «El Confidencial» να αναφέρει για τον Σνάιντερ ότι «κατέστρεψε το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός, ήταν από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων ετών».

Για τα λάθη του Ελβετού αναφέρθηκαν επίσης οι «Marca» και «As». «Δεν μπορεί να σφυρίζει τέτοιο πέναλτι, ο Ράσφορντ βουτάει και θα έπρεπε να τιμωρηθεί με κάρτα», ήταν μερικά από τα σχόλια για τον ρεφερι του χθεσινού αγώνα στο «Μονζουίκ».

El árbitro Urs Schnyder se cargó el Barça-Olympiacos con una expulsión inventada por simulación de Casadó y un penalti sobre Rashford que no existió. Ha sido uno de los mayores escándalos arbitrales de los últimos tiempos. Vergonzoso.

https://t.co/f1VEljpjQv — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) October 21, 2025

