Η κοινή κι άκρως επιτυχημένη πορεία του Ολυμπιακού και του Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα συνεχιστεί… Το απόγευμα της Πέμπτης (12/3) οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν κι επίσημα την επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2028.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τη συνάντηση που είχαν με τον δικηγόρο κι ατζέντη του διεθνούς Μαροκινού επιθετικού, οριστικοποίησαν και τις τελευταίες λεπτομέρειες για την παραμονή του για την επόμενη διετία και μάλιστα, λίγο πριν απ’ την επισημοποίηση της ανανέωσής του, ετοίμασαν ένα πολύ ωραίο… εικαστικό στα social media της ΠΑΕ, με τον ίδιο να στέκεται στο μουσείο του Ολυμπιακού μπροστά από μία γεμάτη τροπαιοθήκη και στη φανέλα του να σχηματίζεται το 115:16.

Είναι η στιγμή που «υπέγραψε» με ένα δικό του ιστορικό γκολ στην παράταση του τελικού με τη Φιορεντίνα την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό στις 29 Μαΐου 2024 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στη συμφωνία του Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό έχει προβλεφθεί και οψιόν για ένα έξτρα χρόνο, έως το καλοκαίρι του 2029, ενώ οι ετήσιες αποδοχές του θα ξεπεράσουν με τα μπόνους τα 3 εκατ. ευρώ. Οι υπογραφές ανάμεσα στις δύο πλευρές «έπεσαν» στο «Γ. Καραϊσκάκης», παρουσία του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στα 2,5 χρόνια που αγωνίζεται στους «ερυθρόλευκους» ο Ελ Κααμπί έχει καταγράψει 78 γκολ και 12 ασίστ σε 126 αγώνες.

Λίγο μετά τις 19:00 της Πέμπτης (12/3) ο Ολυμπιακός μέσω του λογαριασμού του στο Instagram και στα υπόλοιπα social media ανακοίνωσε κι επίσημα την παραμονή του Μαροκινού άσου.

Αναλυτικά: «Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επισφράγισαν την ανανέωση της συνεργασίας του παίκτη με την ομάδα μας. Μαζί κατακτήσαμε κορυφές και μαζί συνεχίζουμε για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και θριάμβους».