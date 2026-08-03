Το καλοκαίρι του 2023 ο Ολυμπιακός απέκτησε δίχως τυμπανοκρουσίες τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Το όνομά του Μαροκινού μπορεί να μην έλεγε τίποτα στους φιλάθλους της ομάδας… Σήμερα όμως, τρία χρόνια μετά έχει καταφέρει να γράψει το όνομά του χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου. Κι ετοιμάζεται να προσθέσει ακόμη μία κορυφαία επίδοση.

Από το πρώτο ευρωπαϊκό του βράδυ με την «ερυθρόλευκη» φανέλα απέναντι στην Γκενκ μέχρι σήμερα, ο Ελ Κααμπί έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αποτελεσματικούς σκόρερ της Ευρώπης.

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