Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει με το τρίποντο από την Κρήτη, καθώς επικράτησε με 3-0 του ΟΦΗ, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός φορ που ανανέωσε χθες με την ομάδα του Πειραιά, βρήκε δίχτυα δύο φορές στην αναμέτρηση με τους Κρητικούς, μία στο πρώτο ημίχρονο με κεφαλιά, και μία στο δεύτερο ημίχρονο που πλάσαρε σε κενή εστία. Ο κίλερ των ερυθρολεύκων στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, τόνισε πως η οικογένειά του είναι ο Ολυμπιακός και υποσχέθηκε ότι θα παραμείνει στο «λιμάνι» για να σκοράρει όσα περισσότερα γκολ μπορεί.

