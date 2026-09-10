Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με story στο Instagram ευχαρίστησε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για όσα πέρασαν μαζί στον Ολυμπιακό και αποχαιρέτησε τον Βάσκο τεχνικό, ο οποίος αποχώρησε από τους Πειραιώτες.

«Κόουτς, ήταν τιμή μου να είμαι μέρος της ομάδας σου και να κατακτήσω δίπλα σου τίτλους, επιτυχίες που θα μείνουν στην ιστορία του συλλόγου. Έμαθα πολλά από σένα, όπως επίσης από τον Φραν και τον Τόνι (σ.σ. συνεργάτες Μεντιλίμπαρ). Σου εύχομαι τα καλύτερα και να συνεχίσεις να έχεις επιτυχίες στο μέλλον», έγραψε ο Μαροκινός στράικερ.

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