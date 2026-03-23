Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της κανονικής διάρκειας της Super League, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία σεζόν την εξαιρετική του επαφή με τα δίχτυα και τη σταθερότητά του στο σκοράρισμα. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού έφτασε τα 17 γκολ, ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μαροκινός στράικερ κυριαρχεί στη συγκεκριμένη λίστα, καθώς έχει ήδη καταφέρει να βρεθεί ξανά ανάμεσα στους κορυφαίους την τελευταία τριετία.

