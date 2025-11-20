Συνεχίζουν να χτυπούν απανωτά… limit up οι μετοχές του Χρήστου Μουζακίτη στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Ο 19χρονος διεθνής μέσος του Ολυμπιακού, ο οποίος πρόσφατα αναδείχθηκε νικητής στη ψηφοφορία της «Tuttosport», κατακτώντας το βραβείο European Golden Boy Web 2025, έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις τόσο με τους Πειραιώτες όσο και με την Εθνική.

Όπως ήταν φυσικό λοιπόν έχει μπει στα μπλοκάκια μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, που θα ήθελαν να επενδύσουν στο ταλέντο του.

Μία από τις ομάδες που έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Χρήστο Μουζακίτη φέρεται να είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «El Mundo Deportivo», ο ταλαντούχος άσος έχει τραβήξει έντονα το ενδιαφέρον των «κόκκινων διαβόλων».

Μάλιστα, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο Ρούμπεν Αμορίμ εξετάζει προσωπικά την περίπτωσή του διεθνούς μέσου του Ολυμπιακού.

Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, «ο Έλληνας μέσος πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν και αρκετές ομάδες της Premier League έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του. Εκτός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον παρακολουθούν στενά η Μπράιτον, η Άρσεναλ και η Άστον Βίλα.

Ο Μουζακίτης δεσμεύεται με συμβόλαιο στον Ολυμπιακό έως το 2029, με ρήτρα αποδέσμευσης περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ».