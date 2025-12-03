Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) στη Σύρο ο αγώνας του Ολυμπιακού με αντίπαλο την τοπική Ελλάς, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Με πολλές αλλαγές παρέταξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ την ομάδα του στο σημερινό παιχνίδι, που αποτελεί γιορτή για το νησί.

Η Ελλάς Σύρου είναι νεοφώτιστη στη Super League 2, έχοντας εξαιρετική πορεία στο πρωτάθλημα της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι Πειραιώτες μετρούν δύο νίκες σε ισάριθμα ματς, ενώ από τη μεριά τους οι γηπεδούχοι έχουν συγκεντρώσει τρεις βαθμούς σε τρία παιχνίδια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το γήπεδο της Ελλάς Σύρου είναι με συνθετικό χλοοτάπητα.

Ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό πραγματοποιεί ο Μπότης, ο οποίος υπερασπίζεται την εστία των Πειραιωτών στο σημερινό ματς.

Δύο δοκάρια είχαν οι νταμπλούχοι Ελλάδας στο ξεκίνημα του αγώνα σε προσπάθειες των Καμπελά (8′) και Γιάρεμτσουκ (15′).

Στο 25ο λεπτό η ομάδα του Μεντιλίμπαρ άνοιξε το σκορ, όταν ο Γιαζίτσι έκανε ένα συρτό σουτ μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει στον Γώγο, καταλήγοντας στα δίχτυα του Γκίνη.

Ελλάς-Σύρου-Ολυμπιακός 0-1

Γκολ: 25′ Γιαζίτζι (Ολυμπιακός)

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια: 6′ Καμπελά (Ολυμπιακός), 15′ Γιάρεμτσουκ (Ολυμπιακός)

Ελλάς Σύρου (Γιώργος Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλας, Γώγος, Γαρουφαλιάς, Βερνάρδος, Νάτσος (7′ λ.τ. Γιάκου), Καλός, Ζαφείρης, Μπάμπης, Ντέβιντ.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Καμπελά, Γιαζϊτσι, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

Βόλος – Αιγάλεω 6-0

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

13:30 Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Cosmote Sport 1HD

15:00 Μαρκό – Λεβαδειακός Cosmote Sport 2HD

15:00 Athens Kallithea – Καβάλα

16:00 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος Cosmote Sport 3HD

17:00 Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολης

17:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ Cosmote Sport 1HD

19:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά Cosmote Sport 2HD

21:30 Άρης – ΠΑΟΚ Cosmote Sport 1HD

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

17.00: Ηρακλής – Παναιτωλικός

Η βαθμολογία

1. ΟΦΗ 9 (7-1)

2. Λεβαδειακός 9 (7-2)

3. Άρης 9 (5-1)

4. ΑΕΚ 9 (4-1)

—————————–

5. Βόλος 7 (10-7)

6. Ολυμπιακός 6 (7-1) *

7. Παναθηναϊκός 6 (3-1) *

8. Κηφισιά 5 (4-3)

9. Ατρόμητος 4 (6-5)

10. Παναιτωλικός 3 (5-4)

11. ΠΑΟΚ 3 (5-5) *

12. Ηρακλής 3 (2-3) *

—————————–

13. Ελλάς Σύρου 3 (6-8)

14. Μαρκό 1 (2-3) *

15. Αστέρας AKTOR 1 (2-4)

16. Καβάλα 1 (1-4) *

17. ΑΕΛ Novibet 1 (3-4)

18. Athens Kallithea 0 (1-4)

19. Ηλιούπολη 0 (1-5)

20. Αιγάλεω 0 (1-13)

* Ματς λιγότερο

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια πρόκρισης είναι κατά σειρά

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4 Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας

6. Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2024/2025.