Την περίπτωση του πολύπειρου Βραζιλιάνου αμυντικού, Νταβίντ Λουίζ εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα του καφέ.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά ο πρώην πλέον στόπερ της Φλαμένγκο, που διάγει το 37ο έτος της ηλικίας του, έμεινε ελεύθερος από την ομάδα της πατρίδας του και πλέον βρίσκεται στα ραντάρ των Πειραιωτών.

Εκτός από τον Ολυμπιακό για τον Νταβίντ Λουίζ φέρονται να ενδιαφέρονται ακόμη η Αούστρια Βιέννης, η Κρουζέιρο και η Κορίνθιανς.

Στο δημοσίευμα πάντως υποστηρίζεται πως επιθυμία του Νταβίντ Λουίζ είναι να παραμείνει στη Βραζιλία λόγω της οικογένειάς του.

Ο έμπειρος αμυντικός έχει διαγράψει σπουδαία καριέρα, έχοντας φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες των Μπενφίκα, Παρί Σεν Ζερμέν, Τσέλσι και Άρσεναλ.

Apuração do @danielfariasb no @diariojogada: David Luiz e seu staff deverão escolher entre as propostas de Fortaleza, Cruzeiro, Grêmio e Corinthians.

Áustria Viena (Áustria) e Olympiakos (Grécia) também mantém conversas, mas o jogador quer seguir no Brasil por conta da família. pic.twitter.com/ytgKKVhmUG

— André Almeida (@andrealmeidac) January 7, 2025

