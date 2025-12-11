Δύο ημέρες μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα επί της Καϊράτ, για την 6η αγωνιστική της League phase του Champions League, δημοσιεύματα στο Καζακστάν αποκαλύπτουν επαφές των Πειραιωτών για την απόκτηση του Γκαλιμζάν Κενζέμπεκ.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Aaladop.kz «στο περιθώριο του αγώνα, πραγματοποιήθηκε συζήτηση μεταξύ του Ασκάρ Ορανκαγιέφ, μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Γελιμάι Σεμέι, και του Κριστιάν Καρεμπέ, σχετικά με την πιθανότητα μεταγραφής του παίκτη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πιθανότητα να προχωρήσει η μεταγραφή είναι αυξημένη».

Δημοσιεύματα-ανάμεσά τους και από το Sports.kz- σημειώνουν ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών θα συνεχιστούν.

Να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον για τον 22χρονο επιθετικό μέσο, είχε αποκαλυφθεί πριν από τρεις εβδομάδες.

Την περασμένη σεζόν, ο Κενζέμπεκ αγωνίστηκε σε 11 παιχνίδια με την Ελιμάι, σημειώνοντας έξι γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ. Από την αρχή του έτους, έχει παίξει σε εννέα αγώνες με την εθνική ομάδα του Καζακστάν, πετυχαίνοντας τρία γκολ και δίνοντας μία ασίστ.