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Ο Σάμι Μέχελεμπ θα ενισχύσει τις πτέρυγες του Ολυμπιακού στο κομμάτι των μικρότερων τμημάτων του συλλόγου.

Αναλυτικά:

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει τη μεταγραφή του Sami Meheleb.

Γεννημένος στις 19 Ιουνίου 2008 στη Μασσαλία, αγωνίζεται ως εξτρέμ και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην SC Air Bel.

Από το καλοκαίρι του 2024 αγωνιζόταν στην Ιταλία, στην Ακαδημία της Genoa.

Sami, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού».