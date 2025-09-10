Στον Ολυμπιακό επέστρεψε ο Άγγελος Αργυρίου, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την απόκτηση του 22χρονος μπακ, ο οποίος θα στελεχώσει τη Β ομάδα, η οποία θα αγωνιστεί στη Super League 2.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επιστροφή του Άγγελου Αργυρίου.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 2003 και αγωνίζεται στο δεξιό άκρο της άμυνας, αλλά και της μεσαίας γραμμής.

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στην Ακαδημία του Πανιωνίου και το καλοκαίρι του 2022 αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό και αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα και συγκεκριμένα στο πρωτάθλημα της Super League 2 για δύο σεζόν. Δύο χρόνια αργότερα, το καλοκαίρι του 2024 πήρε μεταγραφή στον Ατρόμητο και τον Ιανουάριο του 2025 συνέχισε την καριέρα του στον Asteras Aktor απ’ όπου και αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, επιστρέφοντας στον σύλλογο.

Άγγελε καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!».