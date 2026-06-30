Ο Ολυμπιακός ενισχύει τη διοικητική του δομή με τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο. Ο 49χρονος Πορτογάλος αναλαμβάνει τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy, αποκτώντας έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό του συλλόγου.

Οι αρμοδιότητές του θα αφορούν την ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας του Ολυμπιακού στο ποδοσφαιρικό επιχειρηματικό κομμάτι, αλλά θα έχει συμμετοχή και στον μεταγραφικό σχεδιασμό. Η άφιξή του, δεν προβλέπεται να αλλάξει την υπάρχουσα δομή, καθώς ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς παραμένει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος ως Sport Director, ενώ ο Κριστιάν Καρεμπέ συνεχίζει στον ρόλο του Strategic Advisor και Ambassador του συλλόγου.

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