Το μεγάλο «διπλό» επί της Καϊράτ ζέστανε άπαντες στον Ολυμπιακό, οι οποίοι πάντως τα… χρειάστηκαν με το τσουχτερό κρύο που επικρατούσε στην Αστάνα.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του Ροντινέι, ο οποίος, μετά την πρώτη νίκη της ομάδας του στη League Phase του Champions League, έκανε ένα story στο Instagram για το… πολικό ψύχος που επικρατεί στην πρωτεύουσα του Καζακστάν!

Πιο συγκεκριμένα ο Βραζιλιάνος μπακ δημοσίευσε μία φωτογραφία από τη χιονισμένη Αστάνα και τη συνόδευσε με τη λεζάντα: «Πω, πω, πω, Παναγιά μου πολύ κρύο ρε».