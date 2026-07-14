Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ορλάντο Χιλ, με νέο δημοσίευμα από την Αργεντινή να αναφέρει πως κατέθεσε πρόταση για την απόκτηση του 100% των δικαιωμάτων του διεθνούς Παραγουανού τερματοφύλακα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, η Σαν Λορέντζο απάντησε αρνητικά ξεκαθαρίζοντας πως δεν προτίθεται να διαπραγματευτεί για ένα ποσό κάτω από την ρήτρα αποδέσμευσης του παίχτη, η οποία φθάνει στα 7εκατ. δολάρια.

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