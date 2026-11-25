Τα σενάρια στο Μεξικό που συνδέουν το Σαντιάγο Σαντοβάλ και τον Ολυμπιακό εντείνονται. Σύμφωνα με την Record, ο 19χρονος Μεξικανός επιθετικός μέσος της Τσίβας βρίσκεται στο στόχαστρο ευρωπαϊκών ομάδων εν όψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου 2026–2027, ωστόσο κανείς δεν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση.

«Πηγές από το περιβάλλον του παίκτη επιβεβαιώνουν ότι ομάδες όπως η Ντόρτμουντ, η Αϊντχόφεν, η Πόρτο, ακόμα και ο Ολυμπιακός, έχουν κάνει διερευνητικές επαφές. Ωστόσο, σύμφωνα με άτομα από τον στενό του κύκλο, επρόκειτο απλώς για επαφές συλλογής πληροφοριών, γεγονός που αποκλείει, προς το παρόν, κάθε ενδεχόμενο αποχώρησης του Σαντοβάλ από τη Γουαδαλαχάρα», αναφέρουν οι Μεξικανοί.

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