Αρχίζει και επίσημα η τρίτη θητεία του Ντανιέλ Ποντένσε στον Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτησή του, με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Σαμπάμπ.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ επιστρέφει έτσι στον Πειραιά και στο σύλλογο με τον οποίο αγωνίστηκε από το καλοκαίρι του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2020 (κατακτώντας ένα πρωτάθλημα), αλλά και τη σεζόν 2023-24, όταν και ήταν μέλος της ομάδας που πανηγύρισε το Conference League.

Συνολικά, στις δύο προηγούμενες θητείες του με τα ερυθρόλευκα, ο 30χρονος μεσοεπιθετικός είχε 28 γκολ και 27 ασίστ σε 115 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση:

«Η μεγάλη επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε είναι γεγονός.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο τη σεζόν 2023-2024 κατέκτησε το UEFA Europa Conference League!

Ο 29χρονος winger υπέγραψε στον Θρύλο προερχόμενος από την Al-Shabab. Στις δύο θητείες του με τα «ερυθρόλευκα» έχει πραγματοποιήσει 115 συμμετοχές, με απολογισμό 28 γκολ και 27 ασίστ.

Ντανιέλ, καλώς επέστρεψες στο σπίτι σου!»